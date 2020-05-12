3600 Ek göstergede son durum nedir? Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge talebi!

3600 ek göstege hemşire, polis ve din görevlileri için önemli bir gelir fırsatı. Özellikle ekonomik güçlüklerin yaşandığı bu koronavirüs salgını döneminde 3600 ek gösterge daha da önem kazandı. Bu yüzden 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediliyor. İşte son gelişme olarak Sağlık-Sen’in hemşireler haftası vesilesi ile hatırlattığı 3600 ek gösterge talebi ve diğer son gelişmeler...

2020’DE 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" dolayısıyla yayımlanan mesajda, hemşirelerin büyük fedakarlıklarla yürüttüğü görevlerinin herkes tarafından takdirle karşılandığı belirtildi ve 3600 ek gösterge hatırlatıldı.

Mesajda, "Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık hizmetlerinde fiziki iyileştirmeler yapılmasına rağmen hemşire kadrolarında istihdam sorunu yaşandığı kaydedilen mesajda, hemşirelerin fazla mesai ve zorlu koşullarda çalışmayı sürdürdüğüne işaret edildi.