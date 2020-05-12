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3600 Ek göstergede son durum nedir? Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge talebi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle koronavirüs salgının en saflarda olan çalışanlar umutla 3600 ek gösterge çıkmasını bekliyorlar. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte Sağlık-Sen’in 3600 ek gösterge ile ilgili açıklaması...

3600 Ek göstergede son durum nedir? Sağlık-Sen'den 3600 ek gösterge talebi!

3600 ek göstege hemşire, polis ve din görevlileri için önemli bir gelir fırsatı. Özellikle ekonomik güçlüklerin yaşandığı bu koronavirüs salgını döneminde 3600 ek gösterge daha da önem kazandı. Bu yüzden 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediliyor. İşte son gelişme olarak Sağlık-Sen’in hemşireler haftası vesilesi ile hatırlattığı 3600 ek gösterge talebi ve diğer son gelişmeler...

2020’DE 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" dolayısıyla yayımlanan mesajda, hemşirelerin büyük fedakarlıklarla yürüttüğü görevlerinin herkes tarafından takdirle karşılandığı belirtildi ve 3600 ek gösterge hatırlatıldı.

Mesajda, "Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık hizmetlerinde fiziki iyileştirmeler yapılmasına rağmen hemşire kadrolarında istihdam sorunu yaşandığı kaydedilen mesajda, hemşirelerin fazla mesai ve zorlu koşullarda çalışmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Sağlık-Sen, sözleşmeli istihdama son verilmesi, 4-B kadrosunda bulunan ebe ve hemşirelerin, kadroya alınması ve 3600 ek göstergeden yararlanması, sağlık çalışanlarının unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve icap nöbeti ücretinin ödenmesi taleplerinde bulundu.

HÜKÜMMETTEN KAMU-SEN'İN ÇAĞRISINA YANIT VAR MI?

Henüz 3600 ek gösterge ile ilgili Kamu-Sen'in çağrısına resmi kaynaklardan bir açıklma gelmedi. Ancak Bakan Selçuk geçmişte 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." demişti.

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalardan biri de Ömer Çelik’ten gelmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Ömer Çelik ek göstergelerin yükseltimesiyle ilgili bakış açılarının olumlu olduğunu ifade etmişti. İşte Ömer Çelik’in açıklaması:

“Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."

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