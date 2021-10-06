Toplu sözleşmenin 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1,5 milyon kamu çalışanına 3600 ek gösterge müjdesi verilmişti. 1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci meclisin açılmasıyla birlikte tekrar gündem oldu. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi pek çok meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge hakkındaki detaylar merak ediliyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde olumlu yaklaşımları ve sürece desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE TALİMATI

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan ise Toplu Sözleşme'in mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi;

"Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve çalışma hayatındaki barışı tesis etmek en büyük siyasi hedefimiz oldu. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaları, yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.



