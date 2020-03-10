3600 Ek göstergede son gelişmeler!

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenler gibi farklı memurların gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili haberlerde. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak merak eden memurlar son dönemde hükümetten bir açıklama ve duyuru yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili son 1 haftadır yeni bir açıklama yapılmış değil. Son 1 ay içerisinde ise hükümet tarafında yapılan tek açıklama Ömer Çelik’ten geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

