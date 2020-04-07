3600 günden emeklilik şartları

Çalışma hayatına atılan herkesin hayali emekli olmaktır. İş yıllarının başlarında görülen çalışma arzusu zamanla yerini emekli olma hayallerine bırakır. Emeklilik, konforlu bir yaşam için ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen konulardandır. Yaş, prim ve çalışma gününü tamamlayarak emeklilik hakkını kazanan vatandaşlar, erken emeklilik için 3600 prim şartını araştırıyor. Peki 3600 günden nasıl emekli olunur? Merak edilenleri sizin için cevapladık.

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A olarak bilinen sigorta koluna mensup olanların 3600 günden emekli olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:

4A kapsamında 3600 günden emekli olmak için, çalışanın ilk sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekir. Bağlı olunan sigortaya girişi, 1999 tarihinden sonra olanlar 3600 günden emeklilik hakkına sahip olamaz.

Eğer kişinin sigorta başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihinden önce değilse, bazı farklılıklar görülür. Örneğin, sigorta tarihi 1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmak yerine 4500 prim gün sayısının doldurulması gerekir. Eğer sigorta başlangıcı 01.05.2008 tarihinden sonra başlamışsa 5400 prim gününden emeklilik hesaplanır.

Sigorta başlangıç tarihi 1999 tarihinden önce olanlar, 3600 prim günü, yaş ve 15 yıllık sigorta şartını sağlamaları halinde emekli olmaya hak kazanır. Bu kapsamda sigorta süresi; SSK, BAĞ-KUR ya da diğer sigorta kurumlarına yapılan ilk girişten emeklilik tarihine kadar olan süredir.

Kadınların ve erkeklerin, 31.12.2011 gününden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olmak için farklı yaşları doldurmaları gerekir. Erkekler 55, kadınlar ise 54 yaşında şartları tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanır. Ancak bunun için 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişinin başlaması şartı vardır.

31.12.2011 tarihine kadar olan sürede 3600 prim gününün doldurulmadığı durumlarda da yaş farklılıkları görülür. Erkeler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 iş günü primini doldurmak koşuluyla emekli olabilirler.

ERKEKLER İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

SSK, BAĞ-KUR ya da diğer sigorta kollarına ilk giriş 08.09.1999 tarihinden önce olmalıdır. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününün doldurulduğu tarihe göre emekli olma yaşında değişiklikler görülür. 3600 iş prim gününü;

24.05.2002 - 23.05.2005 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 56 yaşında

24.05.2005 - 23.05.2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 57 yaşında

24.05.2008 - 23.05.2011 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 58 yaşında

24.05.2011 - 23.05.2014 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra dolduran sigortalı erkek çalışanlar 60 yaşında

emekli olmaya hak kazanır.

KADINLAR İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Sigorta başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait kadınlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurdukları taktirde emekli olmaya hak kazanır. Sigortalı olarak çalışan kadınların emekli olabilmeli için doldurmaları gereken yaş tablosu aşağıdaki gibidir: