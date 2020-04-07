FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Emeklilik, özellikle erken dönemlerden beri çalışma hayatında olan kişilerin en çok araştırdığı konulardan biridir. Çalışanlar, tanınan tüm haklardan yararlanarak erken dönemde emekli olmak ister. Son zamanlarda 4A kapsamında sigortalı çalışanları ilgilendiren 3600 günden emeklilik fırsatı çok araştırılıyor. Erken emekliliğin yollarından biri olan 3600 günden emeklilik nedir?

3600 günden emeklilik şartları

Çalışma hayatına atılan herkesin hayali emekli olmaktır. İş yıllarının başlarında görülen çalışma arzusu zamanla yerini emekli olma hayallerine bırakır. Emeklilik, konforlu bir yaşam için ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen konulardandır. Yaş, prim ve çalışma gününü tamamlayarak emeklilik hakkını kazanan vatandaşlar, erken emeklilik için 3600 prim şartını araştırıyor. Peki 3600 günden nasıl emekli olunur? Merak edilenleri sizin için cevapladık.

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A olarak bilinen sigorta koluna mensup olanların 3600 günden emekli olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:

  • 4A kapsamında 3600 günden emekli olmak için, çalışanın ilk sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekir. Bağlı olunan sigortaya girişi, 1999 tarihinden sonra olanlar 3600 günden emeklilik hakkına sahip olamaz.
  • Eğer kişinin sigorta başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihinden önce değilse, bazı farklılıklar görülür. Örneğin, sigorta tarihi 1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmak yerine 4500 prim gün sayısının doldurulması gerekir. Eğer sigorta başlangıcı 01.05.2008 tarihinden sonra başlamışsa 5400 prim gününden emeklilik hesaplanır.
  • Sigorta başlangıç tarihi 1999 tarihinden önce olanlar, 3600 prim günü, yaş ve 15 yıllık sigorta şartını sağlamaları halinde emekli olmaya hak kazanır. Bu kapsamda sigorta süresi; SSK, BAĞ-KUR ya da diğer sigorta kurumlarına yapılan ilk girişten emeklilik tarihine kadar olan süredir.
  • Kadınların ve erkeklerin, 31.12.2011 gününden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olmak için farklı yaşları doldurmaları gerekir. Erkekler 55, kadınlar ise 54 yaşında şartları tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanır. Ancak bunun için 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişinin başlaması şartı vardır.
  • 31.12.2011 tarihine kadar olan sürede 3600 prim gününün doldurulmadığı durumlarda da yaş farklılıkları görülür. Erkeler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 iş günü primini doldurmak koşuluyla emekli olabilirler.

ERKEKLER İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

SSK, BAĞ-KUR ya da diğer sigorta kollarına ilk giriş 08.09.1999 tarihinden önce olmalıdır. 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününün doldurulduğu tarihe göre emekli olma yaşında değişiklikler görülür. 3600 iş prim gününü;

  • 24.05.2002 - 23.05.2005 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 56 yaşında
  • 24.05.2005 - 23.05.2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 57 yaşında
  • 24.05.2008 - 23.05.2011 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 58 yaşında
  • 24.05.2011 - 23.05.2014 tarihleri arasında dolduran sigortalı erkek çalışanlar 59 yaşında
  • 24.05.2014 tarihinden sonra dolduran sigortalı erkek çalışanlar 60 yaşında
    emekli olmaya hak kazanır.

KADINLAR İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Sigorta başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait kadınlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurdukları taktirde emekli olmaya hak kazanır. Sigortalı olarak çalışan kadınların emekli olabilmeli için doldurmaları gereken yaş tablosu aşağıdaki gibidir:

  • 24.05.2002 - 23.05.2005 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışan kadınlar 52 yaşında
  • 24.05.2005 - 23.05.2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışan kadınlar 54 yaşında
  • 24.05.2008 - 23.05.2011 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışan kadınlar 56 yaşında
  • 24.04.2011 tarihinden sonra 3600 prim gün sayısını dolduran sigortalı çalışan kadınlar 58 yaşında
    emekli olmaya hak kazanırlar.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Esnafa faizsiz kredi desteği!Esnafa faizsiz kredi desteği!
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3600 gün, emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

En çok vaka olan ikinci ilden sevindiren haberler geliyor

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı

Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Üretimini askıya almıştı! 30 Nisan'a kadar uzattı

Üretimini askıya almıştı! 30 Nisan'a kadar uzattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

1000 lira yardım ödemeleri bugün başladı! Kimler yararlanacak?

1000 lira yardım ödemeleri bugün başladı! Kimler yararlanacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?

Sigortalılara müjde! SGK'ya ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz!

Sigortam başlamış mı? Aktif mi?

Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala başlatılmamış olabilir!

Fakirlik maaşı nedir? Nasıl alınır?

İhtiyaç sahiplerine devletten maaş desteği! Aylık 915 TL...

ÖTV'siz araç alımı (Engelli) şartları

ÖTV ödemeden araç almak mümkün!

Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadar?

Yeni kimliklerle ilgili dikkat edilmesi gereken detay! Süresi dolabilir!

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Trafik cezasını ödememe şansınız var! İşte itiraz yolları...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.