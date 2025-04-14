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37 ilde dikkat çeken tablo! İstanbul'dan İngiltere'ye, Kocaeli'den Almanya'ya...

14.04.2025 09:31
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Türkiye'de ocak-mart döneminde 15 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 37 ilde ihracat artışı gerçekleşti. İstanbul, geçen ay 4 milyar 884 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'u, 3 milyar dolar ve yüzde 3,8 artışla Kocaeli takip etti. İstanbul'un ihracatında 422 milyon 826 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer alırken Kocaeli, en fazla ihracatı 294 milyon 248 bin dolarla Almanya'ya yaptı.

37 ilde dikkat çeken tablo! İstanbul'dan İngiltere'ye, Kocaeli'den Almanya'ya...

Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 884 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

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İSTANBUL'UN ARDINDAN KOCAELİ VE İZMİR GELDİ

İstanbul'u, 3 milyar dolar ve yüzde 3,8 artışla Kocaeli, 2 milyar 202 milyon dolar ve yüzde 9,5 azalışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 907 milyon 456 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 470 milyon 253 bin dolarla kazanlar, makineler ve 450 milyon 862 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

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Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 211 milyon 13 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 244 milyon 102 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamları ile 236 milyon 194 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar alanları takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 608 milyon 706 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 247 milyon 492 bin dolarla demir ve çelik, 174 milyon 706 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

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İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 422 milyon 826 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 341 milyon 683 bin dolarla ABD ve 327 milyon 500 bin dolarla Almanya izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 294 milyon 248 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 273 milyon 581 bin dolarla İngiltere ve 189 milyon 587 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 189 milyon 380 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 186 milyon 973 bin dolarla İtalya ve 164 milyon 77 bin dolarla Romanya takip etti.

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37 İL İHRACATINI ARTIRDI

Buna göre, ocak-mart döneminde 15 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 37 il de ihracatını artırdı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İhracat
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