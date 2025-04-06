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39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araçlık dev gemi! BYD adeta çıkarma yaptı…

06.04.2025 14:12
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BYD’nin araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", 39 günlük yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı. 7 bin araç kapasiteli gemi, 5 Nisan'da Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaştı.

39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araçlık dev gemi! BYD adeta çıkarma yaptı…

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, yeni enerjili araç teknolojileri, batarya üretimi ve çevreci lojistik çözümleriyle küresel çapta önemli bir rol üstleniyor. BYD’nin Türkiye’de satış adetlerinin artışına paralel, BYD’nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye’ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıktı. Yaklaşık 39 günlük bir yolculuğun ardından, 5 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı.

Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaşan 7 bin araç kapasiteli dev BYD Changzhou gemisinin, Türkiye’ye gelişi büyük ilgi uyandırdı. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü’nden geçişi esnasında görüntülenen BYD Changzhou, Safiport Limanı’na ulaştı.

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199,9 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahip olan BYD Changzhou, 69.250 GT (brüt tonaj) ve 21.400 NT (net tonaj) kapasitesiyle geniş ölçekli sevkiyatları verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. 7 bin araç taşıma kapasitesi sayesinde BYD Changzhou, markanın araçlarını uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Sürdürülebilir taşımacılığı ön planda tutan gemi, çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanarak karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

TÜRKİYE’DEKİ GENİŞ ÜRÜN GAMINA YOĞUN İLGİ

Türk tüketicilerinin BYD modellerine gösterdiği yoğun ilgi, markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirirken, ODMD verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki senenin aynı dönemine göre Türkiye Binek Otomobil Pazarı’nda en çok büyüyen marka BYD oldu.

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Yenilikçi modellerini Türkiye pazarıyla buluşturmaya devam eden BYD Türkiye, Mart ayında TANG modelini satışa sundu. Böylece BYD’nin Türkiye’de sunduğu model sayısı DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U DM-i, SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG ile yediye ulaştı. Marka, Nisan ayının ikinci yarısında DOLPHIN’in yeni donanımı Comfort’ı, yılın üçüncü çeyreğinde ise SEALION 7’yi Türkiye’deki müşterileriyle buluşturarak ürün gamını genişletmeye devam edecek.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Şirket, 2022 yılında fosil yakıtlı araç üretimini sonlandıran otomobil markası olarak otomotiv sektörünün dönüşümünü destekleyen projelerini sürdürüyor. Dünyada 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan ilk markalardan olan BYD, bu başarıya hızlı bir büyüme süreciyle ulaştı. İlk 5 milyon yeni enerji aracı üretimini 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı yalnızca 15 ayda tamamladı.

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2023 yılında, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlardan oluşan yeni enerjili otomobil satışlarında dünyada önemli markalar arasında yer alan BYD, 2024’te 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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