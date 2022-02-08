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39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda 7 kilovatsaat limitine dikkat

08.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan zamlarla birlikte elektrik zamları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Elektrik faturası fiyatlarıyla ilgili kullanıcıların araştırmaları devam ediyor. Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor. İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor. İşte elektrik faturalarıyla önemli detaylar...

39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda 7 kilovatsaat limitine dikkat

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu.

Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 80'inin elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi.

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

FATURALARDA GÜNLÜK 7 KİLOVATSAAT LİMİTİ DİKKATE ALINMALI

Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi.

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor. AA

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