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4.500 lira verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz şehir içi ulaşımda yeni karar

24.05.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete'den duyurduğu karar ile 1 Temmuz 2023’ten itibaren destekler 4.500 liraya kadar yükseltildi.

4.500 lira verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz şehir içi ulaşımda yeni karar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

1.6 MİLYAR LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin şehir içinde kara yolu, deniz yolu, demir yolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2015 yılından bu yana1.6 milyar TL gelir desteği ödemesi yapıldığı ifade edildi.

GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

Değişen yönetmelik ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılmakta olan gelir desteği ödemeleri 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu yönetmelikte 1 Temmuz 2023’ten itibaren ödeme miktarlarını düzenleyen maddede yapılan değişiklik ile, “Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2.250 lira olan destek ödemesi miktarı 3.375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2.992,5 lira ise 4.500 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2.250 liralık destek 3.375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.800 liralık destek ise 2.700 liraya yükseltilmiştir” denildi.


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