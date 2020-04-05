FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 4,5G teknolojisinin 4 yıldır kullanımda olduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4,5G abone sayısı 76 milyonu aştı." dedi.

4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

Balcı, AA muhabirine, Türkiye'deki 4,5G abone sayısı ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ilde 1000'den fazla noktada aktif servis verdiğini anlatan Balcı, 5G teknolojisi için de ülkenin mühendislik gücü ve markası olmaya devam edeceklerini vurguladı. Balcı, "Sürece Türkiye, belki geç giriş yaptı ama sonrasında yaşanan gelişmelerle bu arayı kapatarak pek çok ilki bir arada yaşadı." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'nin pek çok ülkeden farklı olarak 4G yerine 4,5G ile başlangıç yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 81 ilde bu hizmetin sunulmaya başlandığını bildirdi.

Türkiye'de ilk olarak 2016 yılının nisan ayında kullanıma sunulan 4,5G teknolojisinin insanların hayatına girmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Balcı, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4,5G abone sayısı 76 milyonu aştı." ifadesini kullandı.

4,5G KULLANIMINDA İLK GÜNDE 4,5 MİLYON ABONE

Balcı, 4,5G'nin hizmete sunulduğu ilk günde, 4,5 milyon abonenin bu teknolojiyi kullandığı bilgisini paylaştı.

Dünyada örneğine az rastlanır bir geçiş sürecine imza atıldığının altını çizen Balcı, "4,5G teknolojisinin ülkemize gelmesinin üstünden geçen 1 yılda mobil geniş bant abone sayısı 51,7 milyona ulaştı." dedi.

Balcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde operatörlerin iş birliğiyle başlatılan ve Türkiye'nin kırsal kesimlerine mobil iletişim hizmeti götürülmesini hedefleyen Evrensel Projesi'ne değinerek, "ULAK 4,5G baz istasyonu ilk olarak 2018'de sahalarda canlı kullanıma sunuldu. Evrensel-1 ve Evrensel-2 olarak adlandırılan ve 2 fazda gerçekleştirilen bu projeyle 700'e yakın ULAK 4,5G baz istasyonu devreye alındı." ifadelerini kullandı.

ULAK'IN YAYGINLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Devletin en üst seviyede bu konuya önem verdiğini belirten Balcı, şöyle devam etti:

"ULAK'a duyulan güvenin ve verilen desteğin net olarak ortaya konması önemli. ULAK baz istasyonu faaliyetlerinin operatörlerimizin ve kamu kurumlarımızın nezdinde hız kazanmasında, Ocak 2019'dan itibaren 4,5G hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ULAK sistemleri üzerinden verilmesi, yine 2019 Haziran'dan itibaren üç operatörümüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iletişim altyapısında ULAK baz istasyonlarımızın aktif hizmet vermesi büyük önem taşıyor."

Balcı, ULAK 4,5G baz istasyonunun çok kritik aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini vurgulayarak, sahalarda çalışmaların hızla devam ettiğini ve operatörlerin ticari şebekelerinde yaygınlaşmanın önemli olduğunu anlattı.

Kullanımda olan 1000'in üzerinde ULAK baz istasyonunun başlangıç olarak iyi bir rakam olduğunun altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sahalarda asgari 40 bin civarı 4,5G baz istasyonu olduğu düşünüldüğünde, operatörlerin yeni yatırımlarını ULAK ağırlıklı yapmasının ülke açısından gerek ekonomik gerek güvenlik gerekse stratejik olarak değeri büyük. Önümüzdeki dönemde de ülkemizde 4,5G baz istasyonu kurulumları devam edecek.

Dünya pazarlarında belirli bölgeler öncelikli olmak üzere 5G kullanılmaya başlanırken, 2025'e kadar bazı bölgelerde de 4,5G'nin büyümeye devam edeceği göz önüne alındığında, ULAK 4,5G'nin yaygınlaşma sürecinin yurt içinde ve dışında devam edeceğini söyleyebiliriz. ULAK 4,5G ile yakalanan teknolojik değerin, gelecek dönemde tüm fırsatları kullanarak ekonomik değere dönüştürülmesi zorunluluğu var. ULAK ve ekosistemindeki yetenek, birikim ve sahada çalışan ürünlerden daha iyi istifade edilmelidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacakRüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4.5G, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

Sağlık Bakanı Koca: İzole edemezsek şansımız olmaz

18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bakan Selçuk açıkladı: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine aldık

Rüya projede sona doğru! Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı

Rüya projede sona doğru! Avrupa'nın en uzunu, dünyada ikinci olacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli: Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak

'Koronavirüs tedavi giderleri karşılanacak'

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

İstanbul Valisi duyurdu! Ödemeler bugün tamamlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tek tek açıkladı! İşte yapılan yeni düzenlemeler

Turizme koronavirüs paketi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.