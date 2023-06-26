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  4. 4 Adet 25 gram bilezik, 50 cm altın zincir… Altın fiyatları yükseldi! Aşiret düğünlerine kısıtlama geldi: Kurala uymayanlar...

4 Adet 25 gram bilezik, 50 cm altın zincir… Altın fiyatları yükseldi! Aşiret düğünlerine kısıtlama geldi: Kurala uymayanlar...

26.06.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın gelmesi ile düğün sezonu başladı. Ancak altın fiyatları artarken her sene takı törenleri ile gündeme gelen aşiret düğünleri için yeni karar alındı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerdeki takı masraf şatafatına kısıtlama getirilmesini kararlaştırdı. Buna göre aşiret düğünlerinde, 4 Adet 25 gram bilezik, 50 cm zincir orta ayar, 2 adet yüzük biri nişan biri normal, 1 adet küpe istenmeyecek.

Doğu ve Güneydoğu’da düğünlerdeki görkemli takı ve masrafa ayar çekildi. Silopi ilçesinde dün bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak karara vardı. Bir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.

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Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için” çağrıda bulunuldu.

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YENİ KURALLAR BELİRLENDİ

Birçok gencin işçi olarak aylarca batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir” denildi.

Düğünlerde geline takılacak altın miktarı ile nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:

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“4 Adet 25 gram bilezik, 50 cm zincir orta ayar, 2 adet yüzük biri nişan biri normal, 1 adet küpe, 1 adet künye, geline 3 takım elbise, 3 çift ayakkabı ve iç giyim, kız istemede tatlı ikramı ve yemek kaldırılacak. Çikolata, limonata ve kola gibi sadece misafirlerin tüketebileceği kadar hediye götürülecek ve gereksiz şekerler gelin evine götürülmeyecek. Kına eski usul yapılacak. Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacak.”

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