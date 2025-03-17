4 ayda yüzde 70 zamlandı! 'Kaos yaşanıyor diyebiliriz' Alışverişte 2 kere düşündürüyor... Sofraların vazgeçilmezi cep yakmaya başladı

Yumurta fiyatlarındaki fiyat artışları vatandaşın tepkisini topluyor. Özellikle ABD'de yaşanan kuş gribi nedeniyle yumurta tedariğinde problem yaşanması ve yumurtanın bulunmasında yaşanan problemler fiyatların yükselmesine neden oluyor. Türkiye yumurta üretiminde kendine yetebilen bir ülke olmasına rağmen marketlerde fiyatlar yüzde 70'in üstünde zamlandı.

YUMURTA FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

CNN TÜRK'e konuşan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, yumurta sektöründe fiyatların dalgalı seyrettiğini kaydeti ve 2024 yılının Ocak ayında 30'luk yumurtanın kolisinin 100 lira olduğunu ardından kademe kademe düştüğünü ve Kasım ayında tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.

Bu dalgalı seyrin birkaç nedeni olduğunu vurgulayan Sırma, "2025'in başından beri ve çok belirgin olarak uluslararası piyasalarda yumurtada dalgalı bir seyir var, kaos yaşanıyor diyebiliriz. Çeşitli ülkelerde kuş gribinden dolayı hayvan itlafı oldu" sözlerini kullandı.

ABD YUMURTA TALEP EDİYOR

ABD'nin Avrupa Birliği'nden, Danimarka'dan ve Türkiye'den yumurta istediğini kaydeden Sırma, kuş gribinin 2023'ün sonunda başladığını, 2024'te arttığını ve 2025'te ciddi problemlere yol açtığını kaydetti. Türkiye'nin kuş gribi ile ilgili önlemler aldığının altını çizen Sırma, yumurtanın bir muadilinin olmamasından dolayı çok önemli olduğunu ifade etti.

HÜKÜMET TEDBİR ALDI

Türkiye'nin yumurta konusunda kendisine yetebilen bir ülke olduğunu belirten Sırma, "5 yıl içinde 100 milyar adet yumurta ürettik. Türkiye, taze yumurtayı hem üretebiliyor hem de kendi ürettiğimizi ihraç edebiliyoruz. Bu ihracat patlamasının ülke içinde fiyatlara yansımaması için hükümetin aldığı tedbirler var" dedi.

170 LİRADAN 230 LİRAYA YÜKSELDİ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği içinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Sırma, "Hem gıda fiyatları, hem arz güvenliği anlamında yumurta sektörü mercek altında. Marketlerdeki 30'luk yumurta fiyatlarına baktığımızda kaliteye ve markaya göre değişkenlik söz konusu olarak 170 liradan 230 liraya kadar çıktı. Yumurta fiyatları için fırsatçılık var" ifadelerini kullandı.

İhracat ile ilgili bir potansiyelin olduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini aktaran Sırma sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gıda endüstrisi devam ediyor ama bir taraftan da bizim iç piyasadaki vatandaşın ihtiyacı olan yumurtanın azalmaması lazım. Bunu fırsata dönüştüren kişiler de var. Üretici yumurta fiyatı dikkate alınır. Afyon'dan yumurta 4 lira 70 kuruşa çıkıyor ama market fiyatarına baktığımızda ise adet yumurtanın fiyatı 8-10 lira gibi bir fiyat aralığında görüyoruz. Yapışkan enflasyon dediğimiz enflasyon yaygın halde"