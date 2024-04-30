FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak? Yeni ipucu o anketten geldi! İşte en düşük emekli maaşı tahmini…

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak? Yeni ipucu o anketten geldi! İşte en düşük emekli maaşı tahmini…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.04.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı için enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Temmuz zammı bekleyen milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,05’lik zammı cebine koydu. Emekliye zamda kritik gün ise 3 Mayıs Cuma! 4 Aylık enflasyon ile emekli maaşı tablosu bir kez daha değişecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte SSK Bağ-Kur (4a-4b) emekli maaşı zammı için yeni rakamlar…

4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak? Yeni ipucu o anketten geldi! İşte en düşük emekli maaşı tahmini…

Temmuz ayı yaklaşırken gündemde emeklinin alacağı zamlar var. Bağ-Kur ve SSK emeklileri Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik zam almıştı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 10.000 liraya yükseltilmişti. Yeterli bulunmayan artış sonrası seyyanen zam beklentileri de boşa çıkan milyonlarca emekli, şimdi gözünü enflasyon rakamlarına çevirdi. 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlarına kavuşmayı bekleyenler içinse Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte detaylar…

MYNET FİNANS

gymm

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,05 olarak kesinleşti. TÜİK, nihai rakam için en kritik verilerden birini daha açıklayacak. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs Perşembe saat 10.00’da duyurulacak.

höh

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

iStock-1044764678

4 AYLIK ZAM TAHMİNİ ORTAYA ÇIKTI

TÜİK, Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53 ve Mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. 3,22’lik Nisan ayı enflasyon beklentisi göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık zam oranının yüzde 18,75’e yükselmesi bekleniyor.

iStock-970829690

6 AYLIK ZAMDA MERKEZ BANKASI’NDAN TAHMİN

Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.

iStock-1336321534

SSK BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Bağ-Kur en düşük kök maaş 10.178 lira. 4 aylık enflasyonun yüzde 18.75 olması halinde 12.086 TL, yüzde 25,46’lık zam sonrası 12.769 lira olması bekleniyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. Nisan enflasyonu sonrası rakamın 9.605 TL’ye, Haziran enflasyonu sonrası 10.148 TL’ye yükselebileceği hesaplandı.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Temmuz’da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. Nisan enflasyonu sonrasında ise 8.368 liraya yükselebilir. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, Temmuz’da 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı. Nisan’da ise 13.498 lirayı bulabilir.

iStock-1336321445

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN FORMÜLLER

Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak birçok kişinin aylığını en düşük emekli maaşı üzerinden alması tepkilere yol açarken Temmuz ayı için formüller de şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde emekli maaşı zammı için konuşulan ‘asgari ücret seviyesi’ iddialarına yanıt verdi. Bakan Işıkhan, “Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok" diyerek ‘17 bin lira’ beklentilerini boşa çıkardı.

iStock-1478552214

Emekliler için özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında şekilleniyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladıTÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı!Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı!
Bakan Şimşek 'Programımız çalışıyor' diyerek açıkladıBakan Şimşek 'Programımız çalışıyor' diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı

Mevduat hesapları için ‘vergi’ kararı

'Sigara satmama' kararı için en net açıklama geldi

'Sigara satmama' kararı için en net açıklama geldi

Emekli ve memurlar için tabloyu değiştirecek! 6 aylık enflasyon için yeni veri geliyor! Gözler 3 Mayıs saat 10.00'a çevrildi

Emekli ve memurlar için tabloyu değiştirecek! 6 aylık enflasyon için yeni veri geliyor! Gözler 3 Mayıs saat 10.00'a çevrildi

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK verilerinde ortaya çıktı

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! SGK verilerinde ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.