4 aylık enflasyon ile emekli zammı ne olacak? Yeni ipucu o anketten geldi! İşte en düşük emekli maaşı tahmini…

Temmuz ayı yaklaşırken gündemde emeklinin alacağı zamlar var. Bağ-Kur ve SSK emeklileri Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik zam almıştı. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 10.000 liraya yükseltilmişti. Yeterli bulunmayan artış sonrası seyyanen zam beklentileri de boşa çıkan milyonlarca emekli, şimdi gözünü enflasyon rakamlarına çevirdi. 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlarına kavuşmayı bekleyenler içinse Temmuz zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte detaylar…

MYNET FİNANS

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,05 olarak kesinleşti. TÜİK, nihai rakam için en kritik verilerden birini daha açıklayacak. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs Perşembe saat 10.00’da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

4 AYLIK ZAM TAHMİNİ ORTAYA ÇIKTI

TÜİK, Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53 ve Mart ayı için 3,16 enflasyon açıklamıştı. 3,22’lik Nisan ayı enflasyon beklentisi göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık zam oranının yüzde 18,75’e yükselmesi bekleniyor.

6 AYLIK ZAMDA MERKEZ BANKASI’NDAN TAHMİN

Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.

SSK BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Bağ-Kur en düşük kök maaş 10.178 lira. 4 aylık enflasyonun yüzde 18.75 olması halinde 12.086 TL, yüzde 25,46’lık zam sonrası 12.769 lira olması bekleniyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. Nisan enflasyonu sonrası rakamın 9.605 TL’ye, Haziran enflasyonu sonrası 10.148 TL’ye yükselebileceği hesaplandı.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Temmuz’da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. Nisan enflasyonu sonrasında ise 8.368 liraya yükselebilir. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, Temmuz’da 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı. Nisan’da ise 13.498 lirayı bulabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN FORMÜLLER

Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak birçok kişinin aylığını en düşük emekli maaşı üzerinden alması tepkilere yol açarken Temmuz ayı için formüller de şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde emekli maaşı zammı için konuşulan ‘asgari ücret seviyesi’ iddialarına yanıt verdi. Bakan Işıkhan, “Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok" diyerek ‘17 bin lira’ beklentilerini boşa çıkardı.

Emekliler için özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında şekilleniyor.







