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4 aylık enflasyon ne olacak? TÜİK Nisan ayı TÜFE verisini açıklıyor: Emekli ve memur zammında yeni ipucu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.05.2024 08:08
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Nisan ayına ait enflasyon rakamları açıklanıyor. Geri sayım başladı. Emekli zammı ve memur zammı için kritik ipucu TÜİK'ten gelecek. Ekonomistlere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin Nisan ayında yüzde 3,22 artması bekleniyor. Peki memur ve emekli maaşı zammı ne olacak? İşte SSK Bağ-Kur (4a-4b) emekli maaşı zammı için yeni rakamlar…

4 aylık enflasyon ne olacak? TÜİK Nisan ayı TÜFE verisini açıklıyor: Emekli ve memur zammında yeni ipucu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

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4 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti. 3,22’lik Nisan ayı enflasyon beklentisi göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık zam oranının yüzde 18,75’e yükselmesi bekleniyor.

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MERKEZ BANKASI'NDAN 6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ RAKAM

Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.


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