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  4. 4 bakanlık fahiş kiralar için bir araya geldi! Toplantı 2 saat sürdü

4 bakanlık fahiş kiralar için bir araya geldi! Toplantı 2 saat sürdü

24.05.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kira fiyatlarındaki artış çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Ev sahiplerinin kira artış oranından daha fazla zam yapması ve eski kiracılarını evden çıkarmak istemesi sebebiyle açılan davalarda rekor sayılara ulaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından 4 bakanlık yeni düzenleme için bir araya geldi. Kritik toplantı 2 saat sürdü.

4 bakanlık fahiş kiralar için bir araya geldi! Toplantı 2 saat sürdü

Türkiye'den kira fiyatlarında yaşanan rekor artış sonrasında bakanlıklar harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

2 SAAT SÜRDÜ

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi. (AA)

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