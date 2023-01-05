4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

Asgari ücret 8.500 TL, memur ve emekli maaşı zam oranı ise yüzde 30 oldu. Bununla birlikte evde bakım maaşı da 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli veya yaşlı kişilere her ay ödenen evde bakım maaşı başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilçe müdürlüklerine giderek yapılır. İşte tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişiler alır.

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatar. Maaş başvuru sonuçları genellikle 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlanır.

Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın. Ardından arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri” yazın. Gerekli bilgiler, açılan sayfada yer alacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri

Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.

Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.

Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.

