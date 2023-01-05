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4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

05.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur, emekli zammı, asgari ücret gibi yeni maaşların belli olmasıyla yardım ödeneklerinin güncel tutarları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 3 bin 336 TL olarak ödenen yardım parası 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Başvuru sonuçları e-Devlet uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. İşte ayrıntılar...

4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

Asgari ücret 8.500 TL, memur ve emekli maaşı zam oranı ise yüzde 30 oldu. Bununla birlikte evde bakım maaşı da 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli veya yaşlı kişilere her ay ödenen evde bakım maaşı başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilçe müdürlüklerine giderek yapılır. İşte tüm detaylar...

4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişiler alır.

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatar. Maaş başvuru sonuçları genellikle 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlanır.

Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın. Ardından arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri” yazın. Gerekli bilgiler, açılan sayfada yer alacaktır.

4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri
Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu
Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi
Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu

4 bin 336 TL her ay hesaplara yatacak! Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.
Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.
Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet evde bakım maaşı yardım

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