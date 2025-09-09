FİNANS

4 büyükşehirde zam ertelendi! 'Bakanlıkla istişareler neticesinde karar verildi'

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi. Esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına dair ortak açıklama yaparken simit fiyatlarının geçen hafta 15 TL'den 20 TL'ye yükseltilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıp "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi" dedi.

Simit fiyatlarına 4 büyükşehirde yapılan artış yılbaşına kadar ertelendi. Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"ESNAFIMIZ, VATANDAŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR"

Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

