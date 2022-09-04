4 Eylül 2022 Benzin ve akaryakıt fiyatı ne kadar? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatı…

Araç sahipleri benzin fiyatlarını sürekli olarak takip ediyorlar. 3 Eylül’den itibaren geçerli olan indirim ile birlikte güncel benzin fiyatları merak ediliyor. Benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim sonrası 4 Eylül 2022 Pazar günü Benzin fiyatlarının ne olduğu araştırılıyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 4 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları ve detaylar haberimizde.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 4 EYLÜL 2022 PAZAR

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.67 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.66 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 18.77 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.6 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 18.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.58 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL



