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  4. 4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatlarının yükselişi ne zaman başlar?

4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatlarının yükselişi ne zaman başlar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.02.2021 14:23 | Son Güncelleme

Altın şubat ayının ikinci haftasına yine yön arayışında ve yatay başladı. Mali teşvik paketleri ve ABD Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen'in açıklamalarına odaklanan yatırımcılar, gram altının yeni haftada nasıl bir yön izleyeceğini araştırıyor. Analistler yeni haftaya yatay başlayan altının mali teşvik paketlerinden sonra yönünü bulacağı konusunda hemfikirler. Peki gram altın yükselişe geçecek mi? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Analistlerin 8 şubat altın yorumları, güncel altın grafiği.

Altın son durum yatırımcıların en fazla merak ettiği konulardan birisi oldu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in yaptığı açıklamaların ardından mali teşvik paketleri bekleniyor. 2022 yılında ABD'de tam istihdama geri dönüleceğine dair açıklama yapılması beklentiyi daha da artırdı. Doların Türk Lirası karşısındaki düşüşünün ardından gümüş fiyatları güçlenirken altın fiyatlarının gerilemesi yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Altındaki düşüşleri değerlendiren analistler, gümüş fiyatlarının doların zayıflığından destek bulduğunu açıklıyorlar. Peki altın yükselir mi? Gram altın fiyatları ne zaman yükselir? İşte uzmanların güncel altın yorumları...

DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN DA DÜŞÜYOR MU?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “İstihdam piyasasında dengenin kaybolmasından korkuyorum” açıklamasını yaparak, koronavirüsten kaynaklanan istihdam sorununu 2022 yılında çözmeyi hedeflediklerini belirtmesi üzerine, yatırımcıların mali teşvik paketlerine yönelik beklentileri arttı. Ons altın seviyesinin son 2 ayın en düşük seviyelerde seyrettikten sonra toparlanmasını değerlendiren Philip Futures Kıdemli Emtia Yöneticisi Avtar Sandu, diğer analistlerin aksine ensflasyonun büyük bir teşvik paketi ile daha fazla körükleneceğini belirtti. Peki altın fiyatları yükselir mi?

ALTIN SAKİN, GÜMÜŞ GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR!

Gram altın fiyatları sene başından bu yana yüzde 5 oranında değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta düşüş devam ederken gram altın yeni haftaya yatay seyrederek başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’de yaşanan düşüş ile beraber geçen hafta neredeyse yüzde 3 değer kaybetmişti. Altın tarafının sakin ancak gümüş yükselişini sürdürdüğünü belirten Stratejist Tunç Şatıroğlu; gümüş için " 27,44 direncinin geçilmesi durumunda tekrar hedefi 29 olacak." dedi. İşte Şatıroğlu'nun güncel gümüş fiyatları grafiği...

gümüş tunç

Şatıroğlu dolar/TL için; "Aynı kafa bugün de 7,26'ya kadar düşüş bekliyorum altında 6,85 var ama oraya kadar gelmeden çıkar, 7,20'den tepki gelir dememe laf ediyor. "Geçen hafta da böyle diyordun" hikayesi devam ediyor." dedi.

ABD TEŞVİK PAKETLERİ ALTININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Şubat ayına kötü başlayan gram altın fiyatları yatay seyretmeye devam ederken analistlerin gözü ABD'nin teşvik kaynakları paketinde. Yatırımcılar gram altın düşmeye devam edecek mi araştırırken analistler doların düşmesinin altının değerini düşürdüğünü fakat gümüşe destek olduğunu açıkladı. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Hürriyet'e yaptığı güncel altın değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine değinerek güçlenen dolar ve artan Hazine tahvil faizlerinin etkisinin görüldüğünü açıkladı. Analistler ABD teşvik paketlerinin yön arayışında olan altını yönlendirebileceği görüşlerini paylaşmaya devam ediyor.

8 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında ons altın direnç noktalarını 1833,1855,1875 belirterek şunları söyledi; "ABD 10 yıllıklar %1.20'yi zorluyor. Ons altın için buraya dikkat edelim. Geçen hafta 100$ satış geldi. Onun tepkisi var. 1833,1855,1875 kademeli dirençleridir..." dedi.

rıdvan

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