4 gün çalışma derken onlar 6 güne çıkardı: Komşuda mesai saati isyanı

Dünya çapında birçok ülke daha esnek çalışma saatleri ve çalışma günleri sayısında azalmaya giderken Yunanistan hükümeti mesai saatleri konusunda şaşırtıcı bir karar aldı.

Yunanistan'da hükümet, üretkenliği artırmayı amaçlayan alışılmadık bir adımla bundan böyle mesaiyi beş günden altı güne çıkarma kararı alındığını açıkladı.

Bir zamanlar kıtanın en kötü mali krizinin kalbinde yer alan ülkenin, haftada 48 saat mesai uygulaması getirmesi tepki çekti.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Sendikalar tarafından "barbarca" olarak nitelendirilen yeni uygulama, pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giriyor.

Kamu görevlileri sendikası Adedy'nin yürütme kurulu üyesi Akis Sotiropoulos, "Neredeyse diğer tüm medeni ülkeler dört günlük çalışma haftası uygularken, Yunanistan tam tersini yapmaya karar veriyor" eleştirisinde bulundu.

Yetkililer, altı günlük planın yalnızca 7/24 hizmet sağlayan özel işletmeler için geçerli olacağını belirtti.

ÇALIŞANLARA İKİ SEÇENEK SUNULDU

Uzatılmış çalışma haftası kapsamında çalışanlar, günlük ücretlerine eklenen yüzde 40 oranında ek ücret alacak.

Altıncı gün 8 saatlik bir vardiyada çalışmak istemeyenler, beş gün boyunca mesailerine her gün 2 saat ekleyerek saatleri tamamlayabilecek.

Hükümet, her iki seçeneğin de çalışanlara ek mesai ücreti ödenmemesi sorununu ve yaygın olan kayıt dışı çalışma sorununu çözeceğini iddia ediyor.

MİÇOTAKİS KARARI SAVUNDU

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti ise, kararın azalan nüfus ve kalifiye iş gücü eksikliği gibi riskler nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor.

Miçotakis, Yunan parlamentosu yasayı onaylamadan önce, "Bu yasanın özü işçi dostudur, derinden büyüme odaklıdır. Ve Yunanistan'ı Avrupa'nın geri kalanıyla aynı çizgiye getirecektir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan daha geniş bir iş kanunları setinin parçası olan yasayı duyurmadan önce Miçotakis, öngörülen demografik değişimi "zaman ayarlı bir bomba" olarak tanımladı.

GENÇ YUNAN VATANDAŞLARI GÖÇ EDİYOR

Eşi benzeri görülmemiş bir göçle, 2009 sonlarında patlak veren yaklaşık on yıllık ekonomik krizden bu yana yaklaşık 500 bin genç eğitimli Yunan vatandaşının göç ettiği tahmin ediliyor.

Belçika, 2022'de çalışanlara çalışma haftalarını beş yerine dört güne yayma hakkı vermek için yasa çıkardı. İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde de çalışma günlerinin azaltılması için pilot programlar yürütüldü.





