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4 Haziran On numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 4 Haziran 2021 On numara çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı...

05.06.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve şans oyunu severlerin merakla takip ettiği 4 Haziran On numara çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından düzenlenmekte olan 4 Haziran tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 446.136,20 TL değerindeydi. Peki 4 Haziran On numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 4 Haziran 2021 On numara çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı...

4 Haziran On numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 4 Haziran 2021 On numara çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği 4 Haziran'da saat 20:00'da gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 4 Haziran 2021 tarihli On Numara çekilişi sonuçları merak edilirken, büyük ikramiye tutarı ise 446.136,20 TL değerinde oldu. İşte 4 Haziran On numara çekiliş sonuçları...

4 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? İŞTE 4 HAZİRAN 2021 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA...

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan On Numara çekilişi 4 Haziran sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv üzerinden canlı şekilde yayınlandı.

4 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR? ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI NELER?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkmış olan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansını elde etmektedir.

MPİ tarafından paylaşılmış olan On Numara kuralları ise şu şekilde:

On Numara oyunu, 1 ila 80 (dahil olmak üzere) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşmaktadır.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil olmak üzere) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolonun) ücreti ise 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşit olmaktadır.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşmaktadır.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam yeniden çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilmektedir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olmakta ve her kombinasyonun çıkma olasılığı ise aynı olmaktadır.

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Milli Piyango
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