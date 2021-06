4 Haziran On numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 4 Haziran 2021 On numara çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği 4 Haziran'da saat 20:00'da gerçekleştirilen On numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 4 Haziran 2021 tarihli On Numara çekilişi sonuçları merak edilirken, büyük ikramiye tutarı ise 446.136,20 TL değerinde oldu. İşte 4 Haziran On numara çekiliş sonuçları...

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte olan On Numara çekilişi 4 Haziran sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv üzerinden canlı şekilde yayınlandı.

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR? ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI NELER?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkmış olan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansını elde etmektedir.

MPİ tarafından paylaşılmış olan On Numara kuralları ise şu şekilde:

On Numara oyunu, 1 ila 80 (dahil olmak üzere) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşmaktadır.