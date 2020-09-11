4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman yapılacak? 52 günlük ikramiye, 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri!

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinden sonra işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 4. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye tarihleri 2020 yılına ait dönemler belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 4. ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık 2020 olarak belirlendi. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi alacak.