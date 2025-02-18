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4 kat zam talep edince mahkemelik oldular! Federasyon başkanı isyan etti '3 kuruş para için...'

18.02.2025 11:57
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Kira fiyatları vatandaşın gündeminde yer ediniyorken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da Antalya'daki kasap dükkanının mülk sahibi ile kira bedeli nedeniyle mahkemelik oldu. Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz" sözlerini kullandı.

4 kat zam talep edince mahkemelik oldular! Federasyon başkanı isyan etti '3 kuruş para için...'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve 20 yıldır işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A., iş yeri kirasını 2 yıl önce 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltmek istedi.

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KİRA ANLAŞMAZLIĞI MAHKEMEYE TAŞINDI

Dükkana 500 bin liranın üzerinde tadilat ve yatırım yaptığını belirten Yardımcı, mülk sahibine uzlaşma teklif etti. 2026 yılına kadar kendisine süre verilmesini ve periyodik olarak aylık kirada artış yapacağını söyleyen Yardımcı ile mülk sahibi, anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı.

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'BU KADAR YATIRIMI, ÜRÜNÜ NEREYE GÖTÜRECEĞİM'

2 yıldır süren yargı sürecinde karar çıkmasını beklediğini ifade eden Yardımcı, 2 yıl önce de mülk sahibinin 20 bin lira kira istediğini aktardı. Yardımcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2 yıl önce direkt 20 bin lira aylık kira istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Mülk sahibi de çıkmamı istedi. Bu kadar yatırımı, ürünü nereye götüreceğim. Dükkan kendisine de lazım değil. Şu anda aylık 10 bin lira ödüyorum. 2025 Haziran ayında sözleşmemizin günü doluyor ve yüzde 60-70 artışla kiramı ödemeye devam edeceğim"

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Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini aktaran Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz. 'Kendim işleteceğim, börekçi yapacağım burayı' dedi. Buna da inanmıyorum" şeklinde konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kasap Kiracı
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