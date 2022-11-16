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4 kişilik ailenin maliyeti minimum 2 bin lira! Akaryakıta indirim geldi ama...

16.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüs fiyatları cep yakıyor. Artan akaryakıt fiyatlarından sonra bilet fiyatlarına gelen zam, benzin ve motorine gelen indirimler sonrası yerini koruyor. Firma yetkilileri artan maliyetleri neden olarak gösterirken 4 kişilik bir ailenin cebinden İzmir'e gidip gelmesi için 3 bin 600 TL çıkıyor.

4 kişilik ailenin maliyeti minimum 2 bin lira! Akaryakıta indirim geldi ama...

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından otobüs bilet fiyatları artmıştı. Son zamanda akaryakıta indirim gelirken aynı durum bilet fiyatları için yaşanmadı. Artık 4 kişilik bir ailenin minimum gidiş dönüşü 2 bin TL'ye mal oluyor. Vatandaşlar yüksek bilet fiyatlarından şikayet ederken firma yetkilileri bu duruma artan maliyetleri gerekçe olarak gösterdi.

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DÜZCE'YE GİTMEK 220 TL

Okullar ara tatilde. Otogarlarda ise o eski bilindik görüntüler yok. Nedeniyse artan maliyetlerle yükselen bilet fiyatları. Akaryakıta indirim geldi ama zamlarla yükselen otobüs bileti fiyatı indirimlerden etkilenmiyor. İstanbul'dan Düzce'ye gitmek bile 220 TL artık. Bir de buna köprü ve otoyol ücretleri eklenince 4 kişilik bir ailenin İzmir'e gidiş dönüşü 3 bin 600 TL'yi buluyor.

"SENEDE BİR KERE"

1,54 TL indirimle motorinin litre fiyatı 26,38 TL'den 24,84 TL'ye indi ama zamlarla yükselen otobüs fiyatları çıktığı yerde kalıyor. Bir vatandaş "Aile özlemi çekiyorsunuz, senede bir kere yapıyorsun ve bazı şeylerden fedakarlık ederek gerçekleştiriyorsun" dedi.

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"MİNİMUM BİLET FİYATI 2 BİN TL"

Fox Haber'in haberine göe bir firma yetkilisi ise "Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, hem yolcu biletleri hem de araçta kullanılan ikramlar ve diğer şeylerle birlikte bize çok ciddi bir külfet getiriyor. 7 günlük tatilde gidiş ve geliş insanlara büyük bir yük bindirdiği için ister istemez yolculuk yapmıyor. 4 kişilik bir ailenin gidiş-dönüş minimum bilet fiyatı 2 bin TL" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt otobüs bilet fiyatları

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