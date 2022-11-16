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Son dakika: Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi: Tabela gece yarısı değişecek…

16.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Güncel akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araç sahiplerinin gündeminde. Bu kapsamda benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim araştırması yapan vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşandı. Motorine dün gelen indirimin ardından benzin litre fiyatı için de indirim yapılacağı öğrenildi. Peki motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

Son dakika: Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi: Tabela gece yarısı değişecek…

Benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri “Motorin ve benzine indirim gelecek mi, ne kadar, kaç TL? sorularını merak ederken flaş bir haber geldi. Benzin grubunda indirim yapılacağı öğrenildi. PEki 16 Kasım 2022 Çarşamba, bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları…

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

AKARYAKIT


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