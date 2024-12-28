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4 kişilik aile evde 1 gecede bu rakamı ödeyecek! Sayılı günler kala maliyet ortaya çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 09:38
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Yılbaşına artık sayılı günler kaldı. Yeni yıla dışarıda bir eğlence mekanı veya restoranda girmenin maliyeti çok yüksek olduğu için pek çok vatandaş yılbaşını evinde kutlamayı tercih ediyor. Peki, 4 kişilik bir ailenin evde geçireceği yılbaşı gecesi için hazırlayacağı sofranın maliyeti ne kadar olur? Elbette aile bireylerinin zevkine göre bu rakam kolayca katlanabilse de ortalama maliyetler çıkarıldı. İşte o fiyatlar...

4 kişilik aile evde 1 gecede bu rakamı ödeyecek! Sayılı günler kala maliyet ortaya çıktı

2025'e ailecek evde girmek isteyenler son günlerde alışveriş telaşında. Yeni yılı dışarıda geçirmenin maliyeti artınca rota evlere çevrildi. Hindi, çerez ve meyve gibi kalemler de yılbaşının olmazsa olmazlarından olarak görülüyor. Peki, 4 kişilik bir ailenin yılbaşı sofrasının maliyeti ne kadar olur?

HİNDİNİN FİYATI NE KADAR?

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi'nin haberine göre; geçen yıl kilosu 500 TL'den olan hindi, bu yıl 600 TL'den satılıyor. Dolayısıyla sofrasında hindi olmasını isteyenlerin 3 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Hindinin fiyatını yüksek bulanlar köy tavuğuna yöneldi.

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KURUYEMİŞİN YARIM KİLOSU 300 TL

4 kişilik bir aile için yarım kilo karışık kuruyemişin fiyatı ise 300 TL.

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KESTANENİN KİLOSU 250 TL

Yılbaşının olmazsa olmazlarından bir tanesi de meyve. Meyve fiyatlarına bakıldığında ise portakalın kilosu 45 lira, mandalina 60 lira, üzüm 100 lira. Rekor ise kestanede, fiyatı 250 TL.

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Yılbaşında şarküteri ürünleri tüketecekler için de 100 gram pastırmanın maliyeti 185 TL, Ezine inek beyaz peynirinin 285 gramı 115 TL. Zeytinyağlı sarma almak isteyenler için kilosu 425 TL. 120 gram kuru et ise 270 TL.

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YILBAŞI SOFRASI NE KADAR MAL OLUR?

Bu fiyatlara içecekler dahil olmadığı halde aile bireylerinin zevklerine göre yılbaşı sofrasının maliyeti 5 bin TL'yi buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ocak Yılbaşı maliyet yeni yıl
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