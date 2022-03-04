4 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları girişimlerinin sürmesi dolayısıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 4 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 4 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 4 Mart Cuma günü yüzde 4,86 değer kaybı yaşadı.
Bitcoin'in alış fiyatı: 41.226,81 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 41.226,80 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 582.328,69 TL
Bitcoin satış fiyatı: 582.328,55 TL
Ethereum 4 Mart Cuma günü yüzde 6,19 değer kaybı yaşadı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.717,0000 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.716,9900 Dolar
Ethereum alış fiyat: 38.377,6250TL
Ethereum satış fiyatı: 38.377,4838 TL
Dogecoin'in değeri 4 Mart Cuma günü yüzde 4,93 geriledi.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1255 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1254 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7727 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7713 TL
Ripple 4 Mart Cuma günü yüzde 4,36 değer kaybıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7395Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7394 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,4454 TL
Ripple satış fiyatı; 10,4440 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum