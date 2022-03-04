4 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları girişimlerinin sürmesi dolayısıyla vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 4 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. 4 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 4 Mart Cuma günü yüzde 4,86 değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 41.226,81 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 41.226,80 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 582.328,69 TL

Bitcoin satış fiyatı: 582.328,55 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 4 Mart Cuma günü yüzde 6,19 değer kaybı yaşadı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.717,0000 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.716,9900 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 38.377,6250TL

Ethereum satış fiyatı: 38.377,4838 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 4 Mart Cuma günü yüzde 4,93 geriledi.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1255 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1254 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7727 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7713 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 4 Mart Cuma günü yüzde 4,36 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7395Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7394 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,4454 TL

Ripple satış fiyatı; 10,4440 TL



