4 Mart dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart Cuma dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarının duyurulması sonrası dün hareketlenen dolarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 4 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Mart 2022 Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

4 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün sabah saatlerimde dolar 14,10 TL'den işlem gördü. Enflasyon verisinin ardından kur 14,14'e yaklaştı. 4 Mart Cuma günü güncel dolar ve euro fiyatı piyasaların açılmasının ardından belli olacak. Dolar ve Euro güncel fiyatları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro ise 15,68 seviyesinde yer aldı.

Enflasyon şubat ayında yıllık bazda 54,44'e yükseldi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,81 arttı.

