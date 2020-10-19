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4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 09:25 | Son Güncelleme

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını belirtti.

4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı. AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Demiröz ise düzenlemenin kapsamı ile ilgili detayları açıkladı.

YAPILANDIRILACAK BORÇLAR

Demiröz, açıklamasında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak.


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