4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte sonuç ekranı...

Nefesler tutuldu,heyecan dorukta. Tüm vatandaşların gözü Milli Piyango sonuçlarına kilitlendi. Zengin olma hayalini kuran vatandaş bilet satış noktasına akın etti. Milli Piyango çekilişinden gözünü bir an olsun ayırmayanlar için sonuçlar gelmeye devam ediyor. Milli Piyango sorgulama 2024 işlemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde buradan görebilirsiniz.
Vatandaşlar, "4 Milyon TL hangi numaralara çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. 2024'e milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlar 2024 Milli Piyango Sonuçlarını, Milli Piyango Sorgulama Ekranı'ndan anbean takip ediyor. Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları ile ikramiye kazanan rakamlar sıralı liste Milli Piyango'nun sitesinde ve Mynet.com'da yer alıyor.
Son olarak 4.000.000 TL sahibini buldu.
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 4.000.000 TL kazanan numaralar SIRALI TAM LİSTESİ açıklandı.
**4 MİLYON TL'LİK ikramiye kazanan numaralar şunlardır;
0848964
0962537
1932951
2691904
3246808
5663469
6396573
8315790
9044210
9727348