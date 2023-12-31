4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte sonuç ekranı...

Nefesler tutuldu,heyecan dorukta. Tüm vatandaşların gözü Milli Piyango sonuçlarına kilitlendi. Zengin olma hayalini kuran vatandaş bilet satış noktasına akın etti. Milli Piyango çekilişinden gözünü bir an olsun ayırmayanlar için sonuçlar gelmeye devam ediyor. Milli Piyango sorgulama 2024 işlemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde buradan görebilirsiniz.

Vatandaşlar, "4 Milyon TL hangi numaralara çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. 2024'e milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlar 2024 Milli Piyango Sonuçlarını, Milli Piyango Sorgulama Ekranı'ndan anbean takip ediyor. Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları ile ikramiye kazanan rakamlar sıralı liste Milli Piyango'nun sitesinde ve Mynet.com'da yer alıyor.

Son olarak 4.000.000 TL sahibini buldu.

MİLLİ PİYANGO 4 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR:

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 4.000.000 TL kazanan numaralar SIRALI TAM LİSTESİ açıklandı.

**4 MİLYON TL'LİK ikramiye kazanan numaralar şunlardır;

0848964

0962537

1932951

2691904

3246808

5663469

6396573

8315790

9044210

9727348







