FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte sonuç ekranı...

4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte sonuç ekranı...

31.12.2023 22:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların gözü Milli Piyango sonuçlarına kilitlendi. Çekiliş 18.30 itibariyle başladı. 400 Milyon TL'nin verileceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2 milyardan fazla ikramiye dağıtılacak. 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayımı devam ederken ilk sonuçlar da geldi. 4 milyon TL'yi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango sorgulama 2024 işlemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde buradan görebilirsiniz. İşte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar...

4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu mu? İşte sonuç ekranı...

Nefesler tutuldu,heyecan dorukta. Tüm vatandaşların gözü Milli Piyango sonuçlarına kilitlendi. Zengin olma hayalini kuran vatandaş bilet satış noktasına akın etti. Milli Piyango çekilişinden gözünü bir an olsun ayırmayanlar için sonuçlar gelmeye devam ediyor. Milli Piyango sorgulama 2024 işlemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde buradan görebilirsiniz.

Vatandaşlar, "4 Milyon TL hangi numaralara çıktı?" sorusuna yanıt arıyor. 2024'e milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlar 2024 Milli Piyango Sonuçlarını, Milli Piyango Sorgulama Ekranı'ndan anbean takip ediyor. Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları ile ikramiye kazanan rakamlar sıralı liste Milli Piyango'nun sitesinde ve Mynet.com'da yer alıyor.

Son olarak 4.000.000 TL sahibini buldu.

MİLLİ PİYANGO 4 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR:

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 4.000.000 TL kazanan numaralar SIRALI TAM LİSTESİ açıklandı.

**4 MİLYON TL'LİK ikramiye kazanan numaralar şunlardır;

0848964
0962537
1932951
2691904
3246808
5663469
6396573
8315790
9044210
9727348


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecan sürüyor! İşte en çok çıkan sayılar...Heyecan sürüyor! İşte en çok çıkan sayılar...
40 milyon TL kazanan numaralar belli oldu40 milyon TL kazanan numaralar belli oldu
Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango çekiliş milli piyango sonuçları
En Çok Okunan Haberler
Cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

Cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başladı!

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başladı!

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?

Amorti ikramiye ne kadar kazandıracak?

Bakan Şimşek'in 2024 mesajında enflasyon vurgusu!

Bakan Şimşek'in 2024 mesajında enflasyon vurgusu!

Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı!

Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.