40 milyon TL'lik ikramiyeyi kazandıran numaralar neler? Belli oldu mu? Milli Piyango 40 milyon TL kazandıran rakamlar açıklandı

Milli Piyango 2024 çekilişi için heyecan dorukta. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rakamlar belli olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "40 Milyon TL hangi numaralara çıktı? sorusuna yanıt arıyor. 18.30'da başlayan çekilişte gözler 40 Milyon TL'nin açıklanmasına geldi. Peki Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran rakamlar hangileri? Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.00 TL kazanan numaralar Sıralı Tam liste yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 40 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR:

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar SIRALI TAM LİSTESİ açıklandı.

**40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar şunlardır;

6815815

1367224





