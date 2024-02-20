4 MTV iddiası gündem olmuştu! 29 milyon araç sahibini ilgilendiren açıklama geldi

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Ancak bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi için ortaya atılan iddia yeniden gündem oldu. MTV’nin yılda 3 ya da 4 kez alınabilecek hale getirilebileceği ifade edildi.

Milyonlar bu iddia sonrası açıklama beklerken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz” diyerek konuyu yalanladı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre trafikteki taşıt sayısı 29 milyona dayandı. Buna göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 30,9'u 1300 ve altı, yüzde 24,0'ı 1401-1500, yüzde 19,5'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirtildi.

27 MİLYAR LİRALIK GELİR

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58,46 ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

O İDDİALAR YALANLANLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir iddia ortaya atılmış, ikinci bir ek MTV alınacağı dile getirilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama yaparak, “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanlamıştı. Şimdi araç sahipleri iddianın doğruluğu için açıklama bekliyor.







