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4. Operatör için Meclis'e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu

Operatör fiyatlarının yüksek olması vatandaşların gündeminden düşmüyordu. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme ile birlikte kablo ve yayın hizmetlerini ayıracak. 4. operatörün 2026 yılının ilk çeyreği tamamlanmadan hayata geçirilmesi bekleniyor.

4. Operatör için Meclis'e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu
Ezgi Sivritepe

Birçok kaleme gelen zam vatandaşın belini bükerken operatör fiyatlarının fahiş düzeylerde olması sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemde eski müşterilerin yeni müşterilere göre daha yüksek ücretlerle karşılaşması vatandaşların taahütnamelerinin son bulması ile yeni operatörlere geçmesine neden oluyordu.

4. Operatör için Meclis e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu 1

GÜN SAYIYOR

Telefon faturalarının yüksek olması dikkat çekiyorken 4. operatörün ayak sesleri de gelmeye başladı. Türkiye'de hizmet veren 3 operatörün ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet tarafından kontrol edilmesi sektörü 'rekabetsiz' bir hale sürüklüyordu. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan TÜRKSAT, 4. operatör olarak hizmete girmek için gün saymaya başladı.

4. Operatör için Meclis e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu 2

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor.

2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

4. Operatör için Meclis e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu 3

Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak. Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı bildirildi.

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Operatör Türkiye Varlık Fonu GSM operatörü TÜRKSAT
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