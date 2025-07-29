4. Operatör için Meclis'e düzenleme sunulacak! Çalışmalar için tarih belli oldu

Birçok kaleme gelen zam vatandaşın belini bükerken operatör fiyatlarının fahiş düzeylerde olması sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemde eski müşterilerin yeni müşterilere göre daha yüksek ücretlerle karşılaşması vatandaşların taahütnamelerinin son bulması ile yeni operatörlere geçmesine neden oluyordu.

GÜN SAYIYOR

Telefon faturalarının yüksek olması dikkat çekiyorken 4. operatörün ayak sesleri de gelmeye başladı. Türkiye'de hizmet veren 3 operatörün ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet tarafından kontrol edilmesi sektörü 'rekabetsiz' bir hale sürüklüyordu. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan TÜRKSAT, 4. operatör olarak hizmete girmek için gün saymaya başladı.

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor.

2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak. Yeni yasama döneminde Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından son hazırlıklara başlayacak şirketin, operatör çalışmalarına 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı bildirildi.