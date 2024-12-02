4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı... İstanbul'daki otopark ücreti gündem oldu

İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks bir otelin, otopark ücreti gündem oldu. Kısa süreli otopark kullanımı için alınan ücret, sosyal medyada büyük tepki çekti. Fişte yer alan bilgilere göre, araç sahibi otoparkı 4 saat 46 dakika kullandı.

700 TL'LİK OTORPARK ÜCRETİ

KDV dahil toplam ücret 700 TL olarak faturalandırıldı.

Vatandaşlar bu durumu "fahiş fiyat uygulaması" olarak nitelendirirken, yüksek ücretlendirme özellikle otelin bulunduğu turistik bölgedeki işletmelerin genel bir sorunu olarak yorumlanıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, otopark ve hizmet fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre; otopark fiyatlandırmaları hakkında ilgili mevzuata göre işletmeler, belirli bir sınır dahilinde ücretlendirme yapmak zorunda. Ancak, turistik bölgelerde bu sınırın esnetildiği ya da uygulanmadığına dair sıkça şikayetler alınıyor.