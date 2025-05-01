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4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca dördüncüsü 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası'nda yapılan çalışmaların sonucunda 371 hedef ve 2 bin 678 strateji belirlendi.

4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, daha önce 1997, 2004 ve 2019 yıllarında yapılan Şura'nın dördüncüsü, Bakan İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla, "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin vizyonu, "bilimsel temelli yaklaşım", "katılımcılık ve işbirliği", "sürdürülebilirlik", "yenilikçilik" ve "gelecek odaklı bakış açısı" başlıklarından oluşturuldu.

Çalışmalarına Eylül 2024'te başlanan, 30-31 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı yapılan Şura'ya 1597 üye kaydedildi. Katılımcılar arasında 87 farklı üniversiteden 288 akademisyen, 234 farklı sivil toplum kuruluşu, oda, birlik ve kooperatiflerden 417 temsilci, özel sektörden 205 katılımcı ve 687 uzman kamu personeli yer aldı. Şura gruplarının çalışmaları kapsamında 148 çevrim içi toplantı yapıldı. Hazırlık çalışmaları çerçevesindeki "perşembe toplantıları"na ise 700'ün üzerinde kişi katıldı.

ÇALIŞMA GRUPLARINCA KOMİSYON RAPORLARI HAZIRLANDI

Şura çalışmaları iki ana grup olarak yürütüldü.

Çalışma gruplarında, ilgili kamu kurumları çiftçiler, üretici birlikleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri başta olmak üzere tarım, gıda, orman ve su sektörleriyle doğrudan ya da dolaylı şekilde uğraşan tüm kesimlerin katılımıyla istişare toplantıları düzenlendi. Çalışma grupları 16 başlıkta toplandı, 151 çevrim içi, iki fiziksel ortamda toplantı yapıldı.

Önceki şuralardan farklı olarak "atölye çalışmaları" ismi verilen 5 faaliyetin yürütüldüğü diğer grupta 4 tematik yan etkinlik yapıldı. Bu kapsamda "Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam", "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar", "Tarım Ekonomisi" ve "Tarım Diplomasisi" atölye çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmaların ardından elde edilen çıktılar, çalışma gruplarıyla paylaşıldı. Atölye faaliyetlerine toplam 3 bin 450 kişi katılım gösterdi.

Çalışma gruplarınca komisyon raporları hazırlandı. Bu raporlar Başkanlık Divanınca Şura üyelerine okundu ve oylandı. Böylece Şura kararları belirlenmiş oldu. Komisyon çalışmalarıyla toplam 371 hedef ve 2 bin 678 strateji tespit edildi.

Şura süreci, 14 Mayıs'ta, "Sonuç Bildirgesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesiyle sona erecek.

ŞURA'NIN HEDEFLERİ

  1. Tarım Orman Şurası, bilimsel temelli yenilikçilik ve gelecek odaklı bakış vizyonunu odağına aldı.

Belirlenen yol haritasıyla tarımsal üretimin gelecek perspektifiyle dinamik bir yapıda planlanması, tarımsal politikaların bütüncül ve etkin şekilde yönetilmesi, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, gıda israfının önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir ormancılığın, tarımsal sulamanın ve su kaynaklarının korunmasının etkin ve verimli yönetilmesi amaçlanıyor.

Şura'nın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünyada tarım alanındaki etkin konumunun daha da güçlendirilmesi de yer alıyor.

ÇALIŞMA GRUPLARININ ALANLARI

Şura'ya ilişkin 16 başlıkta çalışma grubu oluşturuldu ve 5 başlıkta atölye çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma gruplarının alanları şöyle:

"Bitkisel üretim", "destekler ve politikaların geleceği", "doğal yaşam döngüsü ve biyoçeşitlilik", "entegre ve sürdürülebilir ormancılık yönetimi", "gıda güvencesi, güvenliği ve israfla mücadele", "hayvansal üretim", "iklim değişikliğine uyum", "kırsal kalkınma, kırsalda yaşamın geleceği ve istihdam", "su ürünleri üretimi", "su yönetimi ve verimliliği", "tarıma dayalı sanayi, stok yönetimi ve lojistik", "tarımda dijitalleşme, veri tabanlı tarım ve teknolojik gelişim", "tarımsal pazarlama ve finansman", "tarımsal risk ve afet yönetimi", "tarımsal yapıda etkin dönüşüm" ile "uluslararası tarımsal gelişmelere uyum ve rekabet". (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarım
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