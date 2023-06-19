40 milyon dolar verildiği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığı tek tek yanıtladı: Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı. Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir numarası olan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verildi.

“ŞİMŞEK VE ERKAN UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR”

Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini" söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

MEHMET ŞİMŞEK’E ‘40 MİLYON DOLAR VERİLDİ’ İDDİASI

Ayrıca "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.



