FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 40 milyon dolar verildiği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığı tek tek yanıtladı: Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri

40 milyon dolar verildiği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığı tek tek yanıtladı: Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri

19.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi yönetiminin başına geçen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden tek tek yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı’nın Erkan ile tam uyum halinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, Şimşek’e ’40 milyon dolar verildi’ iddiaları da yalanlandı.

40 milyon dolar verildiği iddia edilmişti! İletişim Başkanlığı tek tek yanıtladı: Dikkat çeken ‘Mehmet Şimşek’ sözleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı. Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir numarası olan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara tek tek yanıt verildi.

“ŞİMŞEK VE ERKAN UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR”

Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini" söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

MEHMET ŞİMŞEK’E ‘40 MİLYON DOLAR VERİLDİ’ İDDİASI

Ayrıca "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DİSK'ten asgari ücret önerisi! 'Yılda 4 kez...' Toplantıda gergin anlarDİSK'ten asgari ücret önerisi! 'Yılda 4 kez...' Toplantıda gergin anlar
Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez… Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…
750 metrekarelik bahçeden tek hasatta 500 bin TL kazanıyor750 metrekarelik bahçeden tek hasatta 500 bin TL kazanıyor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Abdüllatif Şener'in açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara Ümit Özdağ da katıldı

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.