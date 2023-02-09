40 TL birden zam geldi! Deprem de dinlemediler… ‘Kırmızı etin kilosu Ramazan’da 300 TL olur’

Deprem dolayısıyla zor günler geçiren Türkiye’de kırmızı et fiyatlarına gelen zam, vatandaşların yanı sıra kasapların da tepkisini çekti. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen; yakıt, yem ve diğer maliyetlerde herhangi bir artış olmamasına rağmen kilosunu 130 TL’den aldıkları karkas etin artık 170 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Şen, 170 TL’ye sattıkları kırmızı etin kilosunu yeni zamlarla birlikte 260 TL’ye satmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti.

“RAMAZAN’DA ETİN KİLOSU 300 TL’Yİ BULACAK”

Ete uygulanan zammı anlayamadıklarını ifade eden Başkan Ömür Şen, “Samsun’da 15 gündür aralıklı olarak karkas ete zam geliyor. 15 gün önce 130 TL’den aldığımız karkas etin kilosunu 5’er 5’er gelen zamlar sonrası 170 TL’ye alır olduk. Buna masrafları ekleyip, kemikleri çıkarttığımızda kuşbaşının kilosunu 260 TL, kıymanın kilosunu da 250 TL’den satmak zorunda kalacağız. 15 güne kadar eti 180 TL’ye kıymayı da 170 TL’ye satıyorduk. Bu zor günlerde herkes yardım peşindeyken, hiçbir maliyet artmamışken besiciler neden karkas etin kilosuna zam yaptılar anlamıyoruz. Herkesin yardımlaşmaya zaman ayırdığı bu günlerde yetkilileri ete yapılan zammı araştırmaya ve sorumlularına gerekli işlemi yapmaya davet ediyorum. Biz ve tüm esnafımız depremzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarışırken üreticilerin fırsat düşkünlüğü yaptığını düşünüyorum. Bu zamlar böyle devam ederse Ramazan’da etin kilosu 300 TL’yi bulacak. Bir an önce bu fiyatlara müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

KASAPLAR FEDARASYONU 'ZAM YOK' DEMİŞTİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, “Spekülasyon yapılıyor. Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız” demişti.



