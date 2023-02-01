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Kırmızı et için dikkat çeken karar: Ramazan bitene kadar zam yok!

01.02.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına iki ay kala kırmızı et fiyatlarına ilişkin Türkiye Kasaplar Federasyonu’ndan açıklama yapıldı. Fiyatlar konusunda spekülatif açıklamalar olduğu ifade edilirken zam konusuna da açıklık getirildi. Buna göre Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarına zam yapılmasının planlanmadığı ifade edildi.

Kırmızı et için dikkat çeken karar: Ramazan bitene kadar zam yok!

Yılbaşından bu yana üç kez zamlanan kırmızı et fiyatları için dikkat çeken açıklama Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’dan geldi. Bu yıl Nisan ayına denk gelen Ramazan ayı öncesinde fiyatlara ilişkin konuşan Yardımcı, et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamalar yapılmaya başlandığını belirterek, "Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız." dedi.

“SPEKÜLASYON YAPILIYOR”

Yardımcı, Türkiye'de kişi başı et tüketiminin daha da artmasını sağlamak için federasyon olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ankara'da sektör temsilcileri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla, ramazan öncesi gündeme gelmeye başlayan et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamaların önüne geçmek amacıyla toplantı yaptıklarını aktaran Başkan Yardımcı, şunları kaydetti:

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"Ramazana iki ay olmasına rağmen et fiyatlarının artması için spekülatörlük yapıyorlar. Sayın Bakanımız da açıkladı. Ülkemizde yeterince hayvanımız da etimiz de var. Girdi maliyetlerinin artması ister istermez et fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin tek gündemi sanki etmiş gibi spekülatörlük yapıyorlar, gündem yaratmaya çalışıyorlar. Eti gündemden kaldıracağız. Et önemli gıdamız, içinde tüm vitaminler var. Kalsiyum, fosfor, A, B, B12 vitaminleri bakımından zengin. İnsan hücrelerini yenileyen önemli bir gıda. İnsanımız gitsin etini alsın istiyoruz."

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ET VE SÜT KURUMU'NUN KARKAS ET ÇALIŞMASI

Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun ramazan için hazırlıklarını tamamlayarak, ihtiyaç durumunda üreticilerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapma kararına ilişkin, vatandaşın ucuz et yemesi için devletin her zaman fiyatta denge sağladığını bildirdi.

Hem üreticiyi, kasabı hem de vatandaşı korumanın önemli olduğunu ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:

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"Ramazan için biz şimdiden çalışmalara başladık. Her yıl ramazanda söylediğim spekülatörler çıkıyor, devletimiz bunu dengelemek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla et getiriyor, getirecek de. Ben her zaman buna karşı olduğum halde, bu sefer karşı değilim. Spekülatörler için devletimiz gerekeni yapacak. Et ve Süt Kurumu denge olsun, hem üreticiyi hem esnafı korusun ve herkes kazansın istiyoruz. Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız. Spekülatörlerin karşısındayız, korkumuz da yok. Her yıl aynısını yapıyorlar, devletimiz buna yönelik tedbirini alıyor."

Yardımcı, vatandaşın kırmızı et alırken rengine, kokusuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, hazır kıyma yerine etten kıyma çektirilmesini önerdi.
Esnafa verilen 500 bin liraya kadar kredi desteğinin sektöre pozitif yansıdığına değinen Yardımcı, buzağı ölümlerinin önüne geçmek için yapılan çalışmada da başarılı olunduğunu, her yıl doğumda kaybedilen 300 bin civarındaki buzağının 200 binin aşıyla kurtarıldığını sözlerine ekledi.


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