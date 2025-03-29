'40 yıldır bu sektördeyim ikisini yan yana hiç görmedim' 1500 lira fiyatı vardı şimdi 500 TL'den satılıyor!

1 Eyül'de başlayan balık avlama sezonu 15 Nisan tarihinde son bulacak. Sezonun bitimine az bir zaman kala, tezgahlarda özellikle kalkan ve kırlangıç bolluğu dikkat çekerken balıkçılar yaklaşık kırk yıldır kırlangıç ve kalkan balığını bir arada hiç bu kadar bol görmediklerini söyledi.

Balıkçılardan Süleyman Çakır, yaklaşık 40 yıldır ilk kez bu sezon kırlangıç balığının bol avlandığını belirterek şu sözleri kullandı:



"Bu sene kırlangıç çok bol çıktı. Kalkan'da 15-20 gün böyle biraz fazla çıkar daha sonra havyarını döker gider. Şu ana kadar Kalkan ve Kırlangıcı bir arada hiç bu kadar bol görmedim. Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 TL'ye satıyorduk şu anda 500-600 TL'ye düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır