400 bekçi alımı müjdesi! Bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi!

Bir süredir vatandaşlar arasında bekçi alımları var mı konusunda araştırmalar yapılıyordu. Bu nedenle çok sayıda vatandaşlar Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruları takip ediyordu. Son olarak Polis Akademisi bekçi alımı ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Peki, bekçi alımları olacak mı? İşte bekçi alımı son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı olacak mı?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapmak üzere Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacağı belirtildi. Bekçi alımları 2020 kapsamında 400 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şimdi, bekçi olmak isteyen bu nedenle bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bekçi alımı başvuru tarihi araştırılmaya başlandı.

Bekçi alımı 2020 ne zaman?

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar, bekçi alımları ne zaman sorusunu soruyor. Ancak Polis Akademisi ve EGM tarafından bekçi alımı ne zaman ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan duyuruda, bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin esasların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.