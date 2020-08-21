400 bekçi alımı müjdesi! Bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi!

Bir süredir vatandaşlar arasında bekçi alımları var mı konusunda araştırmalar yapılıyordu. Bu nedenle çok sayıda vatandaşlar Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruları takip ediyordu. Son olarak Polis Akademisi bekçi alımı ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Peki, bekçi alımları olacak mı? İşte bekçi alımı son dakika gelişmeleri...
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapmak üzere Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacağı belirtildi. Bekçi alımları 2020 kapsamında 400 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Şimdi, bekçi olmak isteyen bu nedenle bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bekçi alımı başvuru tarihi araştırılmaya başlandı.
Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar, bekçi alımları ne zaman sorusunu soruyor. Ancak Polis Akademisi ve EGM tarafından bekçi alımı ne zaman ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan duyuruda, bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin esasların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımları başvurusu ne zaman konusuna ek olarak bekçi alımı şartları konusunu da merak ediyor. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım duyurusu kapsamında yapılan açıklamada bekçi alımları şartlarının da önümüzdeki günlerde yapılacak olan yeni açıklamalarda yer alacağı belirtildi. Bunun yanı sıra duyuruda bekçi alımı 2020 ile ilgili olarak en az lise ve dengi okul mezunu adayların alınacağı aktarıldı.
Önceki başvuru şartlarına bakıldığında adayların bulunduğu il için başvuru yapmaları gerektiği biliniyor. Bu nedenle ilgili alıma başvuru için adayların İstanbul’da olması bekleniyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın kılavuzunda belirtilen şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 167 cm boyunda olmak, başvuru yapılan il sınırlarında en az 1 senedir ikamet ediyor olmak, askerlik görevini yapmış olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, memuriyete engel halin bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv soruşturmasının olumlu olması gibi şartlar yer alıyor. Şimdi, bekçi alımı ile ilgili yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.
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