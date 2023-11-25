FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 400 lira için 30 bin liradan olabilirsiniz! Alarm verildi: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

400 lira için 30 bin liradan olabilirsiniz! Alarm verildi: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

25.11.2023 12:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de bazı illerde kar şimdiden etkisini gösterdi. Birçok şehir içinse kar alarmı verildi. Kış iyiden iyiye kapıya dayanırken araba sahipleri için uyarı geldi. Araç bakım ustaları sürücüleri araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyararak, 400 liraya antifriz almaktan kaçanları 30 bin lira masraf beklediğini belirtti.

400 lira için 30 bin liradan olabilirsiniz! Alarm verildi: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’nin birçok şehri için kar, fırtına ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları günden güne düşerken araç sahipleri için dikkat çeken uyarıda bulunuldu.

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen 400 liralık antifrizi kullanmayan sürücüleri ise 30 bin liralık masraf bekliyor.

Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm! Hızı 100 km'ye çıkacak: Sel ve hortum uyarısı!

Elazığ Sanayiciler Sitesinde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi. Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

1

MASRAF 30 BİN LİRAYI BULUYOR

“400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor”diyen Ulukaya, “400 liralık antifrizden kaçmaları demek minimum üst kapağın sökülmesine neden oluyor bu da el emeğiyle beraber 25-30 bin lirayı buluyor. Buraya gelen araçların genel kontrollerini yapıyoruz. Kışlık bakımlarını komple gözden geçiriyoruz. Antifriz yaz kış olmaksızın araçların içerisinde bulundurduğumuz zaman motor bloğunda meydana gelecek paslanmaları engelliyor. Araçların kışlık bakımlarında aracın yağına bakıyoruz. Eğer kirliyse veya kilometresi gelmişse değiştiriyoruz.

5

Antifrizin fiyatı ise 400 liraya satılıyor. Antifriz marketlerde dahi satılıyor ama bunlardan kaçının. Bunlar, bildiğimiz kimyasal tozu su ve boyayla karıştırarak antifriz haline getiriyorlar. Bir de eksi 30 dereceye kadar koruduğunu söylüyorlar fakat bunlar motor içerisinde paslanma, tortu ve diğer aksanlara zarar veriyor. Böyle olunca araç arıza veriyor ve bizde mecburen üst kapağı sökmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

3

“EL FRENİNİ ÇEKMEYİN”

Ustalar marketlerden antifriz alınmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunurken, “Vatandaşlarımız dondurucu havalarda el frenini çekmesinler. Aracı sıcakken park ediyorlar sabah tekrar çalıştırdıklarında araç kalkmıyor. Siz indirdiğinizi düşünüyorsunuz ama el freni donduğu için inmiyor. Dondurucu havalarda el frenini çekmek yerine vitese takıp bırakın” diyorlar.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 pasaport ücretleri netleşti! 2024 pasaport ücretleri netleşti!
Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…
Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yokEmekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok
Anahtar Kelimeler:
antifriz
En Çok Okunan Haberler
İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

EFT ve FAST ücretleri için karar

EFT ve FAST ücretleri için karar

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor

Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor

Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.