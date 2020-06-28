FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

İthalatta 400'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

400'ÜN ÜZERİNDE ÜRÜNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400'ün üzerinde ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarabilecek, özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırabilecek.

Öte yandan yayımlanan diğer bir ithalat rejimi kararında yapılan değişiklikle, güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilecek yansıtıcı filmlerde gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için de gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi. Bu kararlar da 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor!
Plakanıza ceza yazılmış olabilir!Plakanıza ceza yazılmış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

Kekik ve ıhlamura talep arttı

Kekik ve ıhlamura talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay’dan yanlış envanter yapan müdüre kötü haber

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Türkiye'den Avrupa'ya ceset torbaları ve koruyucu kıyafet ihraç ediliyor

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ediliyor!

Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'

Corendon Airlines Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

Baharat ihracatı yüzde 5 arttı! Kekik ve ıhlamura yoğun talep

Kekik ve ıhlamura talep arttı

PCR testi ücreti belli oldu! PCR test ücreti ne kadar?

PCR testi ücreti belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.