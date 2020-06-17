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41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2020 09:27 | Son Güncelleme

Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.

41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) yüzde 25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükselteceğini açıkladı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

2013 YILINDA ORTAK OLDULAR

Aras Kargo'ya 2013 yılında yüzde 25 hisseyle ortak olan Österreichische Post, şirketteki payını yüzde 75'e yükseltmek için 2016 yılında süreç başlatmıştı.

Ancak Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, 2017 yılında sürece karşı çıkmış, Avusturyalı ortaklarının şirketteki payını yüzde 25'ten yüzde 75'e çıkarmak için sundukları satın alma opsiyonunu reddettiklerini belirterek, mevcut yüzde 25 hisselerini geri almaya da hazır olduklarını açıklamıştı.

Şubat 2017 tarihinde firma içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle şirkete kayyum atanmıştı.

KAYNAK:REUTERS

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu satis sonucu umarım biraz düzelir. berbat bi firma
Hizmetlerinde aksamalar vardı, satıştan sonra belki düzelir.
Türkiye'deki müşterilerin bilgileri ve güvenlikleri bir Avusturyalı firmanın eline geçmesine şahsen üzüldüm.Keşke bir Türk firma alsaydı.
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