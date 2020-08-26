41 yıllık Türk devi Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, bugün resmi olarak tamamlandı.

Buna göre, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

'HİSSE ARTIŞI İLE SONUÇLANMASINDAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUM'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, şunları kaydetti:

"Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur."