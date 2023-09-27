FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 42. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

42. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

27.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resim sanatını sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla 42 yıldır düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda kazananlar belirlendi.

42. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

Pınar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla bu yıl "Benim İçin Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin 7 bölgesinden 6-14 yaş arasındaki binlerce çocuk katıldı.

Başkanlığını Prof. Mümtaz Sağlam ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği yarışma jürisinde, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Dastarlı Dellaloğlu ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci İhsan Yılmaz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, henüz resimle tanışmamış binlerce çocuğu yarışma aracılığıyla resimle tanıştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların özgüven ve yaratıcılık sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, bugüne kadar toplam 4 milyondan fazla çocuğun resmiyle kendilerini ifade etmelerine destek olduk. Bu yıl ülkemizin 100. yılı dolayısıyla 'Benim İçin Cumhuriyet' temasıyla çocuklarımızın nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini görmek istedik. Yarışmamıza katılan tüm minik ressamların hayallerine ortak olarak sanatla buluşmalarına aracılık etmekten mutluluk duyuyor, çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini ve sanatla iç içe bir ömür geçirmesini diliyoruz."

rjn

Yarışmayı kazanan 7 öğrenci bisiklet, 7 öğrenci bluetooth kulaklık kazanırken, bu yıla özel deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 20'ye yakın çadır kent ve konteyner kentte düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi'ndeki faaliyetlere katılan çocukların resimlerine özel bir kategori oluşturuldu.

Bu kategorideki 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak bisiklet ve 3 bluetooth kulaklık hediye edildi. Ayrıca, yarışmada deprem bölgesinden katılım gösteren 6 öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursu verildi.

Yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle de ödüllendirilirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlarÜniversiteli gençlere telefon ve bilgisayar indirimi... İşte 9500 TL altı telefonlar
Dolar/TL kuru yeni rekor seviyede! KKM için uyarıDolar/TL kuru yeni rekor seviyede! KKM için uyarı
'Kredi vermek için Suriyeli şartı' iddiası!'Kredi vermek için Suriyeli şartı' iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Pınar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.