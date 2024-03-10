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423 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı

10.03.2024 11:49
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Türkiye'de geçen yıl 423 bin ton ömrünü tamamlamış lastik çevre lisanslı tesislerde geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırıldı. Hurda lastiklerden kauçuk granül, çelik tel, tekstil parçacıkları, pirolitik yağ ve gaz elde edilirken, pirolitik yağların işlenmesiyle de elektrik üretimi sağlanıyor.

423 bin ton hurda lastik ekonomiye kazandırıldı

çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler, ömrünü tamamlamış lastik olarak tanımlanıyor.

Sıfır atık yaklaşımı ve döngüsel ekonomi prensibi çerçevesinde atıkların çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması amacıyla ömrünü tamamlamış lastikler ülke çapında yetkili taşıyıcılar vasıtasıyla toplanıyor ve Bakanlığın çevre lisansına sahip tesislerinde geri dönüşümü sağlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de geçen yıl 423 bin ton ömrünü tamamlamış lastik toplanarak, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

HURDA LASTİKLER YENİDEN HAM MADDE OLUYOR

Hurda lastiklerin geri dönüşümünde fiziksel kırma yöntemi-granülasyon veya piroliz yöntemi tercih ediliyor.

Granülasyon yöntemi ile hurda lastiklerden kauçuk granül, çelik tel ve tekstil parçacıkları elde ediliyor. Bu kauçuk granüller birçok alanda ham madde olarak kullanılıyor.

Ayrıca, iş makinesi lastiği, konveyör bant, ayakkabı altlığı gibi ürünlerin imalatında ve içerisine renk katılarak kilitli parke taşları, yürüyüş yolları, rekreasyon alanlarında değerlendiriliyor.

Piroliz yöntemi ile işlenen hurda lastiklerden ise pirolitik yağ, karbon karası, çelik tel, pirolitik gaz elde ediliyor. Pirolitik yağların işlenmesiyle de elektrik üretimi sağlanıyor.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi geri dönüşüm hurda lastik
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