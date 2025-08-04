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'44 ayın en düşük seviyesi' Bakan Şimşek açıkladı 'Yıl sonunda enflasyon...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" dedi.

'44 ayın en düşük seviyesi' Bakan Şimşek açıkladı 'Yıl sonunda enflasyon...'
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, dezenflasyon süreci hedefleri doğrultusunda ilerlediğine vurgu yaptı.

"ENFLASYON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.

Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

44 ayın en düşük seviyesi Bakan Şimşek açıkladı Yıl sonunda enflasyon... 1

"YIL SONUNDA ENFLASYONUN TCMB’NİN TAHMİN ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

44 ayın en düşük seviyesi Bakan Şimşek açıkladı Yıl sonunda enflasyon... 2

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Enflasyon Mehmet Şimşek
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