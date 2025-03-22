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45 yıldır canla başla çalışıyor, yılın ahisi seçildi! 'Memnun edemezsen...'

22.03.2025 15:39
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Zonguldak'ta 45 yılı geride bıraktığı meslek hayatında 2024'te "Yılın Ahisi" ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

45 yıldır canla başla çalışıyor, yılın ahisi seçildi! 'Memnun edemezsen...'

Üç çocuk, beş torun sahibi 79 yaşındaki Mehmet Sağlam, Trabzon'da henüz 14 yaşındayken babasının ölümünün ardından ailesine bakabilmek için av tüfeği yapımında çalışmaya başladı.

Daha sonra Zonguldak'a gelen Sağlam, aradan geçen yılların ardından elektrikli ev aletleri tamiri, bakımı ve onarımını yapmaya karar verdi. Sağlam, meslekte kendini geliştirerek zamanla kentin aranan ustalarından biri haline geldi.

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EV ALETLERİNİ TAMİR EDİYOR

Çaydamar Mahallesi'ndeki iki katlı dükkanında tek başına çalışmaya devam eden Sağlam, "önce müşteri memnuniyeti" şiarıyla 45 yıldır hizmet veriyor. Ütü, süpürge, ocak, fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok elektrikli ev aletinin tamirini ve bakımını yapan Sağlam, sağlığı elverdikçe işini devam ettirmek istiyor.

YILIN AHİSİ SEÇİLDİ

Mehmet Sağlam, mesleğe uzun yıllarını verdiğini, "Yılın Ahisi" seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Av tüfeği yapımını amcasından, şimdiki mesleğini ise kendi çabalarıyla öğrendiğini belirten Sağlam, "14 yaşında babam rahmetli olduktan sonra kardeşlerime yardımcı olmak için mecburen çalışmaya başladım. Amcam beni okuturdu ancak ona yük olurdu, kardeşlerim de mağdur olurdu" diye konuştu.

Sağlam, elinden geldiğince mesleğini yapmaya çalıştığını anlatarak, "Son 5 yıldır servise çıkmıyorum. Burada çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge, ütü, tost makinesi gibi aletlerin tamirini yapıyorum. Beyaz eşyası bozulup durumu iyi olan eskisini yaptırmıyor, yenisini alıyor. Durumu iyi olmayan ise mecbur yaptırıyor. Bence yenisini almak da israf, zanaatkarlara da iş düşmüyor" diye konuştu.

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Her mesleğin kendine göre zorluğu olduğunu dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Mesleğimi çok seviyorum. İşi yapıp müşteri memnun olursa bana paradan daha değerli geliyor. Para ikinci planda. Zaten müşteriyi memnun edemezsen hiçbir kıymeti yok. Müşterinin yaptığım işten memnun olmadıkları da oldu, o zaman parasını geri verdim. Helal kazanç öyle bir şey ki bir kere huzurlu olacaksın çünkü kazandığını çoluk çocuğuna yediriyorsun. Kafanı yastığa koyduğun zaman rahat uyuyacaksın, bir de sokakta gezerken başın dik olacak."

Sağlam, artık çırak ve kalfanın yetişmemesinden yakınarak, gençlere istedikleri mesleği belirleyip öncelikle diplomalarını ellerine almalarını, işin inceliklerini öğrenerek kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

İlerleyen yaşına rağmen hala bir şeyler yapabilmenin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Üretmek demek, memlekete katkı demektir. Artık bazı şeyler ağır geliyor ama Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğim. Mesleğim sayesinde maddi kazanç ve itibar kazandım, sevildim, sayıldım. Hala çok müşterim var. Güzel anılmak, güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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