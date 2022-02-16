450-1150 TL doğal gaz yardımı nasıl alınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çay gübrelerinin fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. KYK yurtlarındaki öğrenciler için internet desteği ve beslenme yardımı hakkında da konuşan Erdoğan, doğal gaz yardımı konusuna değindi. Peki 450-1150 TL doğal gaz yardımı nasıl alınacak? İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu; "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. 4 milyon hane için doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."

Doğal gaz yardımı başvurularının detayları henüz açıklanmadı ancak detaylı bilgiler belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Erdoğan, enerji fiyatlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "

Bunlara ek olarak son dönemde üzerinde en çok konuşulan ve en çok istismar edilen konuların başında enerji fiyatları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298’den bin 808’e yükselterek, iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu bir milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimini dört kat artırdık."

"ENERJİ FİYATLARI TÜM DÜNYADA OLDUKÇA YÜKSELDİ"

"Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır" ifadelerini kullandı."



