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450 bin liralık hibe için düğmeye basıldı! TÜBİTAK’tan girişimcilere destek

05.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimcilere destek olmak amacıyla TÜBİTAK tarafından ‘yeşil dönüşüm’ fikri içeren projeler için açılan çağrılara yönelik kritik bir adım atıldı. TÜBİTAK girişimcilere 450 bin lira geri ödemesiz destek imkanı sağlandığı duyurdu. Peki TÜBİTAK hibesinden kimler yararlanabilecek? Son başvuru tarihi ne? İşte detaylar…

450 bin liralık hibe için düğmeye basıldı! TÜBİTAK’tan girişimcilere destek

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation, BİGG Cube Incubation Programı kapsamında yeşil dönüşüm fikri olan girişimci adaylarına başvuru çağrısı yaptı. 450 bin TL hibe desteği sağlanacak projeler için ön başvurular 29 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar alınacak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, çevre projeleri için TÜBİTAK’ın verdiği 450 bin TL’ye kadar olan hibe desteğini almak isteyen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezun girişimcileri, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation’a başvurmaya davet etti.

Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adayları, Cube Incubation’un BİGG Cube Incubation Programı’ndan tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrencileri ya da mezunları programa başvuru yapabilecek.

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MENTORLUK DESTEĞİ ALABİLECEKLER

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü projede, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği de yer alıyor. Projede mentorluk, iş birliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama gibi destekler verilmesi hedefleniyor.

Yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilecek iş fikirleri; İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konularını içeriyor.

Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerine 450.000 TL’ye kadar proje desteği sağlayan ve 29 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar ön başvurularının alınacağı programın detaylarına internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK hibe
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