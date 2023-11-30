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46 günde yüzde 253 kar etmeyi planlıyorlardı! Seçil Erzan davasında hesap yapıldı: İşte 44 milyon dolardan kazanacakları para

30.11.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Futbol dünyasından isimlerin milyonlarca dolar dolandırıldığı gizli fon olayında eski banka müdürü Seçil Erzan'ın, 46 günde yüzde 253 getiri vaadi sunduğu belirtiliyor. Eğer, 44 milyon dolar vadeli mevduat hesabına yatırılsaydı Erzan'ın getiri oranına 5 yılda ulaşılabilecekti.

46 günde yüzde 253 kar etmeyi planlıyorlardı! Seçil Erzan davasında hesap yapıldı: İşte 44 milyon dolardan kazanacakları para

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu iddia ederek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı iddia edilen 'Şube Müdürü Seçil Erzan' olayının yankıları sürüyor.

Olayda birçok kişiden toplanan milyonlarca dolar ve Türk Lirası'nın yüksek faiz getirisiyle teslim edildiği belirtiliyor.

DOLAR (25)

46 GÜNDE YÜZDE 253 GETİRİ İDDİASI

Olaya başka bir perspektiften bakıldığında adeta akıl tutulması yaşanıyor. Konuşulanlara göre bankacı Erzan ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı. Erzan'ın bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldığı belirtiliyor. Olayın ilginç tarafı bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de an itibariyle bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir getiri veren herhangi bir finansal ürün veya bir araç bulunmuyor.

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YASAL YOLLARDAN 5 YILDA SAĞLANACAK GETİRİ

Mevcut şartlar altında yatırım yapılsaydı bu getiriye ne kadar zamanda ulaşılabileceği hesaplandı. Bilindiği üzere Türkiye'de yabancı parasını vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Döviz Dönüşümlü TL Korumalı Vadeli Mevduat ürününü kullanıyor. Bu getiri hesabında uygulanan faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen politika faizine denk ilerliyor. Birçok özel bankada yıllık 30 faiz uygulanıyor.

5 YIL SÜRERDİ

Yapılan hesaplamalara göre Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadiyle topladığı 44 milyon dolar normal piyasa şartlarıyla 5 yılda vaadedilen getiri oranına ulaşırdı.

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Seçil Erzan
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